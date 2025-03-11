Обломки БПЛА попали в жилой дом в подмосковных Люберцах

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Обломки сбитого БПЛА упали на жилой дом в подмосковных Люберцах, рассказал глава городского округа Владимир Волков.

Речь идет о многоквартирном доме на улице Черемухина. В результате пострадавших и значительных повреждений нет, отметил руководитель муниципалитета.

"На месте работают сотрудники оперативных служб", – добавил Волков в своем телеграм-канале.

Самая массированная в 2025 году атака вражеских беспилотников на Москву произошла 11 марта. На разных рубежах было сбито около сотни дронов, сообщал Сергей Собянин.

В частности, из-за падения обломков крыша дома на Домодедовской улице в Москве получила незначительные повреждения. Специалисты уже начали экстренно восстанавливать остекление и кровлю.



В результате атаки дронов в Подмосковье загорелась парковка у "Мираторга" в Домодедово, также незначительный урон получила инфраструктура одноименной станции Павелецкого направления Московской железной дороги.

По предварительным данным, как минимум один человек погиб и еще три были ранены в Ленинском городском округе и Домодедове. Также обломки БПЛА упали на жилой дом в Раменском. Кроме того, сообщения о дронах поступали из Коломны, Зарайска, Раменского, Воскресенска, Серебряных прудов, Серпухова, Луховиц, Бронниц, Электростали, Котельников и Подольска.

