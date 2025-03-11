Прокуратура Московской области контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА

Фото: телеграм-канал "Воробьев LIVE"

Прокуратура Московской области контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА граждан, им окажут всестороннюю помощь.

"Сегодня (11 марта. – Прим. ред.) несколько городов в Подмосковье пострадали от атаки беспилотных летательных аппаратов, есть погибший и пострадавшие, повреждены многоквартирные и частные жилые дома", – сообщается в телеграм-канале прокуратуры Подмосковья.

Работа идет во взаимодействии со всеми ведомствами для оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам. Городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия +7 (916) 240-31-28.

К утру 11 марта силы ПВО уничтожили более 70 вражеских беспилотников. В Москве в результате падения обломков сбитого дрона была незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий падения обломков БПЛА. Специалисты сделают все необходимое для восстановления целостности конструкций в кратчайшие сроки.

Кроме того, возгорание произошло на парковке "Мираторга" в Подмосковье. По последним данным, в результате массовой атаки БПЛА погиб один человек, еще трое оказались ранены.