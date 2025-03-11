Собянин сообщил о 73 БПЛА, ликвидированных на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале о ликвидации 73 дронов, летевших в сторону Москвы 11 марта.

Мэр заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку на столицу. Кроме того, на местах задействованы соответствующие службы.

Информация о первых сбитых беспилотниках, летевших на Москву, стала поступать рано утром 11 марта. В результате в Раменском городском округе никто не пострадал. Также не было зафиксировано никаких разрушений. Кроме того, появилась информация об атаке на Домодедово, жертв и разрушений также не было выявлено.

Через некоторое время стало известно, что из-за падения обломков одного из сбитых БПЛА была незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице в Москве. Экстренные службы уже приступили к ликвидации последствий падения фрагментов беспилотника на Домодедовской улице.

Кроме того, в Подмосковье на парковке "Мираторга" было выявлено возгорание. В настоящее время на месте ЧП работают спасатели.

В свою очередь, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в результате атак БПЛА погиб один человек, еще трое оказались ранены. Также оказались повреждены не менее семи квартир в многоквартирном доме на Северном шоссе в Раменском.

