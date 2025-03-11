Губернатор Гладков рассказал о последствиях атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Белгородская область подверглась массовой атаке беспилотников прошедшей ночью. Предварительно, в результате прилетов БПЛА никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Один из дронов повредил линию электропередачи (ЛЭП) в поселке Красная Яруга, в результате чего без света остались 36 населенных пунктов в Краснояружском районе, а также село Илек-Кошары и хутор Семейный Ракитянского района. Аварийный бригады в скором времени приступят к восстановительным работам.

В поселке Майском в результате атаки двух дронов были пробиты крыши двух частных домов. В селе Нечаевка после сброса взрывного устройства с дрона были выбиты окна, посечены фасад и забор частного дома. Еще один беспилотник атаковал жилой дом в поселке Малиновка, в результате чего в здании оказалась пробита крыша, повреждены окна и фасад.

От удара дрона в городе Валуйки загорелся жилой дом. Пожарные уже ликвидировали очаг возгорания. На территории домовладения также оказалась повреждена надворная постройка. Соседний дом был полностью разрушен. Помимо этого, были повреждены еще два жилых дома и два автомобиля.

В селе Добром Грайворонского округа после сброса взрывных устройств с беспилотников были повреждены частный дом и четыре автомобиля, а в селе Муром Шебекинского округа – кровля частного дома.

Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.

Этой ночью средства ПВО также отразили массированную атаку беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. По последним данным, всего удалось сбить 69 вражеских дронов. При падении обломков одного из БПЛА незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице.

Кроме того, несколько беспилотников уничтожили в Тульской области. В результате случившегося разрушений и пострадавших в регионе не выявили, ведется работа оперативных служб.