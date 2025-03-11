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11 марта, 07:07

Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации 69 БПЛА, летевших в сторону Москвы

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО уничтожили прошедшей ночью, 11 марта, 69 вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр написал в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что соответствующие службы работают на месте падения БПЛА.

Ранее Собянин сообщил, что в результате падения обломков сбитого дрона была незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице. На месте уже работают специалисты экстренных служб.

В настоящее время в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск авиарейсов, которые были введены ночью для обеспечения безопасности полетов на фоне атаки БПЛА.

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