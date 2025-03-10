ПВО России сбила украинский самолет МиГ-29

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы ПВО сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военнослужащие также уничтожили пять управляемых авиабомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и 50 беспилотников.

Всего с начала проведения СВО российские военные ликвидировали 657 самолетов, 283 вертолета, 45 927 БПЛА, 600 ЗРК, 22 097 танков и других боевых бронированных машин, 1 526 боевых машин РСЗО, 22 403 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 658 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее силы ПВО России сбили еще один самолет МиГ-29, принадлежащий ВСУ. Кроме того, бойцы уничтожили две управляемые авиабомбы JDAM, пять бомб того же типа HAMMER французского производства, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 123 беспилотника.