ВС РФ нанесли удар комплексом "Искандер" по РСЗО HIMARS

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар с помощью оперативно-тактического комплекса "Искандер" по замаскированной позиции украинских военных, которая была расположена восточнее Николаева. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В результате российской армии удалось ликвидировать транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боекомплектом, а также уничтожить до 10 военных Украины.

Замаскированная позиция Вооруженных сил Украины (ВСУ), по данным ведомства, находилась в населенном пункте Новониколаевка, который расположен в 26 километрах от города Николаев.

Несколькими днями ранее российские военные поразили штаб украинского националистического формирования "Кракен" (запрещенная в России террористическая организация). По данным Минобороны РФ, армия России использовала для удара оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию.

Кроме того, ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, нефтебазу, обеспечивающую ВСУ горючим, цеха производства и пункты управления дронами.

