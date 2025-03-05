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Российские военные поразили штаб националистического формирования "Кракен" (запрещенная в России террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в телеграм-канале министерства обороны.

Войска использовали для удара оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракеты и артиллерию. Кроме штаба "Кракена", ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов, нефтебазу, обеспечивающую ВСУ горючим, цеха производства и пункты управления дронами.

Вместе с тем удар был нанесен по месту базирования катеров сил специальных операций ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 150 районах.

Ранее на купянском направлении бойцы подразделения российских войск "Запад" нанесли поражение живой силе противника и технике сразу нескольких бригад ВСУ. Они уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Тем временем ВС России взяли под контроль село Привольное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Населенный пункт удалось взять благодаря активным действиям бойцов из подразделения группировки войск "Восток".