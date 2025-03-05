Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска взяли под контроль Привольное в Донецкой Народной Республике (ДНР), передает пресс-служба Минобороны РФ.

Село удалось отбить благодаря активным и решительным действиям бойцов подразделений группировки войск "Восток", уточнили в ведомстве. Кроме того, военнослужащие за минувшие сутки нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской бригад, штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Более того, под огонь попали две украинские бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Камышеваха, Богатырь, Федоровка, Искра, Днепроэнергия, Новополь, Бурлацкое ДНР, а также Январское в Днепропетровской области и Гуляйполе в Запорожской.

Ранее в ДНР были освобождены еще два населенных пункта – Скудное и Бурлацкое. Группировка российских войск "Восток" не только заняла села, но и нанесла поражение формированиям механизированной бригады ВСУ.

Между тем в Курской области ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Никольский. Поселок был отбит бойцами из подразделений группировки войск "Север". В результате боевых действий противник потерял более 240 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и четыре бронетранспортера. Также российскими войсками уничтожены восемь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов противника.

