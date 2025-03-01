Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка российских войск "Восток" сумела освободить Скудное и Бурлацкое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наступательные действия российских военных позволили занять эти населенные пункты, а также нанести поражение формированиям механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, были поражены две бригады теробороны и бригада нацгвардии.

Бои шли в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Поддубное, Искра в ДНР, а также неподалеку от Январского в Днепропетровской области, уточнили в ведомстве.

В результате украинская сторона потеряла 160 военнослужащих. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, среди которых оказалась 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Вместе с тем восстановлению не подлежат две украинские станции радиоэлектронной борьбы.

Накануне ВС РФ освободили деревню Новая Сорочина в Курской области. Добиться этого удалось благодаря усилиям подразделений группировки войск "Север". В течение недели российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.