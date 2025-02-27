ВС РФ освободили населенный пункт Никольский в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Никольский в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Поселок был отбит бойцами из подразделений группировки войск "Север", уточнили в ведомстве.

Противник за сутки потерял в Курской области более 240 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, миномет, две пусковые установки ЗРК "С-300" и "Бук-М1", радиолокационную станцию ЗРК "С-300" и одну единицу инженерной техники.

Также российскими войсками уничтожены восемь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов противника.

Ранее ВС РФ в Курской области взяли под контроль деревни Орловка и Погребки. Таким образом, до Суджи российским бойцам осталось менее 11 километров.

Более того, ВС РФ отразили до этого две контратаки украинских войск на территории Курской области.

