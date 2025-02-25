Российские войска отразили за сутки две контратаки ВСУ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России за прошедшие сутки отразили на территории Курской области две контратаки украинских войск. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 12 бригад и двух полков ВСУ, а также отразили две контратаки противника. Кроме того, российские войска ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поразили живую силу и технику украинской армии.

За сутки ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, два танка, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, а также пять пунктов управления беспилотниками и три склада боеприпасов. Всего за время боев в Курской области украинские войска лишились более 63 325 человек.

Тем временем российские военные нанесли удар по военным аэродромам Украины. ВС РФ использовали высокоточное оружие воздушного базирования и БПЛА, цели удара достигнуты, сообщили в Минобороны.

Кроме того, российские войска прорвали границу с Сумской областью сразу в нескольких местах. Целью прорыва является продолжение операции по вытеснению ВСУ из Курской области.