Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 11:30

Политика

Российская армия нанесла массированные удары по Украине с применением 200 дронов-камикадзе

Российская армия нанесла массированные удары по Украине с применением 200 дронов-камикадзе

Совет безопасности ООН проголосует по проекту резолюции США по Украине 24 февраля

ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России

В Госдуме предложили взять под контроль цены на жилье в новостройках

Российский вертолет Ка-52 уничтожил украинскую бронетехнику в Курской области

Новое правительство Германии будет сформировано до 20 апреля

Россия и США готовятся к новому этапу переговоров

Россия и Турция обсудят мирное урегулирование на Украине

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 23 февраля

Досрочные выборы в Бундестаг проходят в Германии

Украина оказалась под масштабным ударом российской армии. В ходе атаки по ряду регионов были применены 200 ударных дронов-камикадзе типа "Герань". Основными целями стали объекты военной и критической инфраструктуры. Прилеты зафиксированы в Киеве, Одессе и Кривом Роге.

В Киеве и Одессе сообщается о повреждениях энергетических объектов и складов с вооружением. В Кривом Роге, важном промышленном центре, удары пришлись по объектам, связанным с производством военной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика