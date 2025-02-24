Российская армия нанесла массированные удары по Украине с применением 200 дронов-камикадзе

Украина оказалась под масштабным ударом российской армии. В ходе атаки по ряду регионов были применены 200 ударных дронов-камикадзе типа "Герань". Основными целями стали объекты военной и критической инфраструктуры. Прилеты зафиксированы в Киеве, Одессе и Кривом Роге.

В Киеве и Одессе сообщается о повреждениях энергетических объектов и складов с вооружением. В Кривом Роге, важном промышленном центре, удары пришлись по объектам, связанным с производством военной техники.

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