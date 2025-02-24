FT: в ближайшие недели Зеленского ждет самая опасная фаза конфликта

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинского лидера Владимира Зеленского предупредили о грядущей фазе конфликта, которая может стать самой опасной. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Financial Times.

По версии зарубежного издания, спустя 1 097 дней усилия киевского режима "зашли в тупик". При этом журналисты напомнили и о напоре со стороны президента США Дональда Трампа, который настаивает на урегулировании конфликта с Россией и вместе с тем принижает украинского лидера.

Аналитики считают, что в данный момент задача Зеленского с позиции западных стран заключается не в том, "как вдохновить мир", а в том, как сохранить его вовлеченность и поддержку Киева. Именно поэтому эксперты предполагают, что сейчас у президента Украины наступила "самая тяжелая политическая битва".

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на боле боя, несмотря на выплаченные Киеву сотни миллиардов евро. Он подчеркнул, что ЕС выбрал "ужасную и трагическую" стратегию относительно украинского конфликта. По его словам, сейчас на фронте "Россия продвигается, а Украина отступает".

