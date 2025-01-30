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Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ за последние полгода стабильно составляют около 50 тысяч человек и более. Об этом сообщает Минобороны России.

По информации военного ведомства, в ноябре 2024 года украинская армия потеряла 60 805 человек, в декабре – 48 470, в январе 2025-го – 51 960. Согласно официальным данным, порядка 100 тысяч украинских военных самовольно покинули свои воинские части и пустились в бега.

Подготовленные изменения украинского законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет – единственный способ для президента страны Владимира Зеленского задержать "каскадное" обрушение фронта на Донбассе еще на несколько месяцев, отметили в МО РФ.

Ранее Владимир Путин сказал, что СВО завершится через 1,5–2 месяца, если у противника закончатся спонсорские деньги и патроны. Он также отметил почти нулевой суверенитет Украины.

При этом российский президент уточнил, что именно западные лидеры "уговорили украинцев продолжать войну". Украинские чиновники, в том числе высокопоставленные, публично это подтверждали, подчеркнул Путин.