Путин считает, что СВО завершится через 1,5–2 месяца

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Специальная военная операция завершится через 1,5–2 месяца, если у Украины закончатся спонсорские деньги и патроны, заявил Владимир Путин в беседе с автором программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлом Зарубиным.

"Они (ВСУ. – Прим. ред.) же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги и в, широком смысле говоря, патроны. Все закончится через месяц, полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой", – отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что ранее посылал сигналы бывшему президенту США Джо Байдену по мирному урегулированию украинского конфликта.

"Если есть желание у их (Украины. – Прим. ред.) западных спонсоров добиться мира, путь очень простой", – добавил глава государства.

При этом Путин отметил, что именно западные лидеры "уговорили украинцев продолжать войну". По словам президента, украинские чиновники, в том числе высокого ранга, публично это подтверждали.

Также российский лидер подчеркнул, что возможные мирные переговоры должны гарантировать безопасность и Украины, и России "на серьезную, длительную, историческую перспективу".

"Вопрос в окончательном подписании документов. Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено", – заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам по украинской проблематике, однако, по его словам, есть вопросы, которые требуют внимания. Президент также напомнил, что лидер Украины Владимир Зеленский сам издал декрет о запрете ведения переговоров.

В связи с этим говорить о них достаточно сложно. Кроме того, действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно. Это обесценит любые итоги переговоров, объяснил Путин.