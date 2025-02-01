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Украинская армия отступает на боле боя, несмотря на выплаченные Киеву сотни миллиардов евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью испанской газете Debate.

Венгерский министр подчеркнул, что Евросоюз выбрал "ужасную и трагическую" стратегию относительно украинского конфликта.

"Украинцам были выплачены сотни миллиардов евро, и украинцам было отправлено оружие на сотни миллиардов евро. Кроме того, были применены санкции, которые убили отношения ЕС и России. И каков же результат? Россия продвигается, а Украина отступает", – заявил глава МИД Венгрии.

Ранее премьер-министр Виктор Орбан призвал Евросоюз не заблуждаться в победе над Россией. Венгерский премьер уточнил, что "если на Европейском континенте начнется война, то проиграют все". По его словам, ЕС уже проиграл из-за своей стратегии в поддержку военных действий на Украине и санкций против РФ.