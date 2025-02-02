Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВСУ не могут сдержать продвижение российской армии в Донбассе, сообщает Der Spiegel.

"(Российские. – Прим. ред.) войска оттесняют окоп за окопом, село за селом", – говорится в публикации.

Как утверждают журналисты, бригады ВСУ, которые обычно занимаются наступательными действиями, сейчас выполняют оборонительные функции.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинская армия отступает на боле боя, несмотря на выплаченные Киеву сотни миллиардов евро. Он подчеркнул, что ЕС выбрал "ужасную и трагическую" стратегию относительно украинского конфликта. По его словам, сейчас на фронте "Россия продвигается, а Украина отступает".