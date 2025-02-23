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23 февраля, 10:00

Политика

В Госдуме предложили платить семьям за долгий брак

В Госдуме предложили платить семьям за долгий брак

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В Госдуме предложили ввести выплаты для семей, проживших в браке долгое время. Семьи, отмечающие юбилей совместной жизни, смогут получать денежное вознаграждение, размер которого будет зависеть от длительности брака.

На данный момент такие выплаты существуют в 19 субъектах России, включая Москву и Подмосковье. В Москве единовременно выплачивают от 27 тысяч рублей семьям, прожившим более 50 лет. В Подмосковье сумма составляет 5 тысяч рублей.

Инициаторы закона уверены, что поддержка семей долгожителей укрепит институт брака. Однако существуют и скептики, которые считают, что такие выплаты могут получить пары, которые фактически не ведут совместный быт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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