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Европа выступает против дипломатического урегулирования конфликта на Украине, считает помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

По его словам, действия европейских политиков лишены смысла.

"Те же голоса, которые требуют прекращения огня в Газе после 7 октября, теперь выступают против мира в Европе. Это не имеет смысла", – цитирует его ТАСС.

Между тем американский лидер Дональд Трамп дал Евросоюзу (ЕС) три недели на подписание капитуляции Украины, рассказал финский депутат Европарламента (ЕП) Мика Аалтола. Если Европа не справится за этот срок, то Трамп начнет вывод американских войск из европейских государств. Президент США якобы заявил, что европейские страны должны разобраться с украинским конфликтом сами, добавил евродепутат.

У российской стороны есть масштабное преимущество в конфликте на Украине, отметил, в свою очередь, вице-президент США Джей Ди Вэнс. Оно будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов помощи Запада. По его мнению, у Запада и Украины не было никаких шансов одержать победу.

