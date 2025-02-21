Премьер Польши Туск назвал три шага по конфликту на Украине

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Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне российско-американских переговоров без участия Европы предложил три шага в рамках конфликта на Украине. Его слова передает RT со ссылкой на соцсеть X.

В первую очередь Туск предложил профинансировать помощь Киеву за счет замороженных активов России. Также премьер счел необходимым усилить воздушную охрану, защиту Балтии и границ Евросоюза.

"Третье <...> быстро примем новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны ЕС", – добавил он.

Ранее финский депутат Европарламента Мика Аалтола заявил, что президент США Дональд Трамп дал ЕС три недели на подписание капитуляции Украины. Если Европа не справится за этот срок, то глава Белого дома начнет вывод американских войск из европейских государств.

Между тем Туск отмечал, что вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию "всего сообщества Запада" со всеми вытекающими последствиями. В это же время Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он даже не попытался решить конфликт путем переговоров с Москвой.

