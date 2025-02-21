Депутат ЕП Аалтола: Трамп дал ЕС три недели на подписание капитуляции Украины

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Президент США Дональд Трамп дал Евросоюзу (ЕС) три недели на подписание капитуляции Украины, рассказал финский депутат Европарламента (ЕП) Мика Аалтола. Об этом сообщает RT, ссылаясь на публикацию политика в соцсетях.

Аалтола констатировал, что если Европа не справится за этот срок, то Трамп начнет вывод американских войск из европейских государств. Президент США якобы заявил, что европейские страны должны разобраться с украинским конфликтом сами, добавил евродепутат.

Официально сроки и формулировки о капитуляции на уровне правительств стран Евросоюза отвергаются.



Ранее польский премьер Дональд Туск заявил, что вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию "всего сообщества Запада" со всеми вытекающими последствиями. В это же время Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он даже не попытался решить конфликт путем переговоров.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что меры для мирного урегулирования конфликта принимаются, но конкретики пока мало. При этом Москва согласна с новой риторикой Вашингтона, согласно которой урегулирование должно выполняться предпочтительно мирными средствами.

