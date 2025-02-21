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Украинский лидер Владимир Зеленский отдает себе отчет в том, что он, вероятнее всего, проиграет в президентских выборах на Украине. Таким мнением поделился американский бизнесмен Илон Маск, сообщает "МК" со ссылкой на его заявление.

Миллиардер также подчеркнул, что Зеленский захватил контроль над всеми государственными СМИ Украины.

"Народ Украины на самом деле презирает Зеленского, поэтому он и отказался от проведения президентских выборов. Я бросаю вызов главе киевского режима провести выборы и опровергнуть это. Но он этого, кончено, не сделает", – подчеркнул Маск.

Он также считает, что президент США Дональд Трамп действует правильно, игнорируя Зеленского. По словам Маска, Штаты стремятся к установлению мира, который будет "независим от отвратительной, огромной машины взяточничества".

Сам Трамп ранее назвал Зеленского диктатором из-за его нежелания проводить выборы в стране. Американский лидер призвал президента Украины к оперативным действиям.

В противном случае, по мнению главы США, Зеленский может потерять всю страну, так как поддержка его кандидатуры в украинских опросах крайне мала. Единственное, что, по мнению Трампа, Зеленский умеет делать – "играть на нотах" экс-президента США Джо Байдена.

Трампа поддержал заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, американский президент оказался "прав на 200%".

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оспаривать легитимность Зеленского неверно и опасно. Он также указал на невозможность проведения полноценных выборов в условиях конфликта и отметил, что это соответствует положениям украинской конституции и законам выборов.