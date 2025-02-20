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Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию "всего сообщества Запада" со всеми вытекающими последствиями, рассказал премьер Польши Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

Он добавил, что не стоит делать вид, что никто не понимает этого.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила страны Евросоюза в том, что они делают ставку не на дипломатическое урегулирование, а на военное решение украинского конфликта, чтобы затянуть противостояние и оправдать дальнейшие попытки нанести стратегическое поражение российской стороне.

Владимир Путин вновь напомнил, что Москва никогда не отказывалась от контактов с Европой и переговоров с Киевом. Россия все еще готова сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что конфликт нужно урегулировать, чтобы не допустить третью мировую войну.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверен, что от Украины можно ожидать чего угодно, так как Киеву не нравится возобновление контактов России и США.

