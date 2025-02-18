Захарова: ЕС делает ставку на военное решение конфликта на Украине

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Страны Евросоюза делают ставку на военное решение конфликта на Украине и открыто выражают неприятие к возможному разговору о дипломатическом урегулировании. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

"Очевидно, что в Брюсселе намерены сохранить ставку на военное решение, даже несмотря на то, что такая политика идет вразрез с подлинными интересами всего Европейского континента", – отметила она.

По словам дипломата, политические элиты ЕС "сорвались с цепи" за последние несколько дней. Их, отметила Захарова, "разрывает от ненависти и злобы".

По ее мнению, подобные действия говорят о том, что Евросоюз руководствуется не гуманизмом, правами человека, свободой, а стремлением затянуть конфликт, чтобы использовать его в качестве давления на Россию и оправдать дальнейшие попытки нанести стратегическое поражение стране.

"Да, это не истинные европейцы делают, а те, кто не хочет мира на своем континенте. Разве они могут рассматриваться патриотами общего европейского пространства?" – обратила внимание Захарова.

Ранее участники экстренного саммита стран Евросоюза отмечали, что Украина заслуживает "мира через силу". Однако, по словам премьер-министра Польши Дональд Туск, на саммите не было принято никаких официальных решений по Украине.

Кроме того, СМИ писали, что в ходе саммита между лидерами европейских государств возникли разногласия, так как они не смогли прийти к общему мнению об отправке войск на территорию Украины.

Германия, Италия, Польша и Испания не хотят отправлять свои силы на Украину, в то время как Великобритания выразила поддержку отправке войск, утверждают журналисты.