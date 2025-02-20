Трамп предупредил, что украинское урегулирование нужно, чтобы не допустить Третью мировую

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Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность урегулирования украинского конфликта и отметил, что если бы политика предыдущей администрации США продолжалась, это могло бы привести к Третьей мировой войне. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы это закончим. Никому не будет толку от Третьей мировой войны, и мы не так далеко от нее, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация еще год, была бы Третья мировая война. Теперь этого не случится", – сказал он.

Кроме того, Трамп высказался о том, что Украина сорвала сделку с США по редкоземельным элементам. Он добавил, что Вашингтон будет стремиться вернуть средства, предоставленные Киеву.

Президент США также в очередной раз раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что тот отказывается проводить выборы и проделал "ужасную работу", в результате чего Украина оказалась раздробленной.

Глава Белого дома отметил, что надеется, что его величайшим наследием станет роль миротворца и объединителя.

Глава Белого дома предложил украинской стороне заключить сделку по редкоземельным металлам в эквиваленте на около 500 миллиардов долларов. Однако Зеленский отказался от этого, так как, по его словам, Штаты якобы не дали никаких гарантий безопасности, транслировали слова украинского президента СМИ.

В Вашингтоне охарактеризовали поступок Зеленского как недальновидный. Спустя время Трамп обвинил украинского лидера в том, что он не знает о судьбе и половины денег, выделенных на помощь Киеву.

Зеленский в ответ на это назвал требование Трампа вернуть 500 миллиардов долларов несерьезным разговором. По его мнению, у Киева и Вашингтона абсолютно разные цифры. Он признался, что конфликт стоил Украине около 320 миллиардов долларов, из которых 120 миллиардов долларов потратил сам Киев, а еще 200 миллиардов долларов – США и Евросоюз.

