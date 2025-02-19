Зеленский счел несерьезным требование Трампа к Киеву вернуть 500 млрд долларов

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Требование президента США Дональда Трампа к Украине вернуть обратно 500 миллиардов долларов – это несерьезный разговор, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что у Киева и Вашингтона абсолютно разные цифры. Конфликт стоил Украине около 320 миллиардов долларов, из которых 120 миллиардов долларов потратил сам Киев, а еще 200 миллиардов долларов – США и Евросоюз.

"Надо разобраться с этой помощью <...> всего США дали нам на сегодня более 67 миллиардов долларов оружием и 31,5 миллиарда долларов в виде прямой помощи в бюджет", – цитирует ТАСС украинского президента.

Украина может в будущем стать Россией, поэтому Вашингтон может потребовать вернуть все потраченные деньги, рассказывал ранее Трамп. По его подсчетам, США вложили в Украину от 300 до 350 миллиардов долларов, но президент Штатов предложил Киеву заключить сделку по редкоземельным металлам в эквиваленте на около 500 миллиардов долларов.

Зеленский отказался от сделки, так как США якобы не дали никаких гарантий безопасности, отмечало издание Politico. В Вашингтоне оценили поступок президента Украины как недальновидный. Позже Трамп обвинил Зеленского в том, что он не знает о судьбе и половины денег, направленных на помощь Киеву.

