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Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у российской стороны масштабное преимущество в конфликте на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

"У россиян имеется на Украине масштабное численное преимущество в живой силе и вооружениях. И это преимущество будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов помощи Запада. Опять-таки надо учитывать, что помощь оказывается в настоящее время", – говорится в его публикации.

По мнению политика, у Запада и Украины не было никаких шансов одержать победу. Европа, в свою очередь, была вынуждена опустошить свои склады из-за помощи Киеву, напомнил Вэнс.

Он призвал учитывать реалии в рамках обсуждения конфликта. Также Вэнс подчеркнул, что в течение трех лет "игнорировались соображения людей, которые, очевидно, были правы". И теперь, по его словам, вступивший в должность президента США Дональд Трамп будет опираться только на факты.

Ранее Вэнс встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Американский политик подчеркнул, что цель США – достижение устойчивого мира на Украине. Он уточнил, что Штаты хотят достичь прочного мира, а не такого, который через пару лет приведет к конфликту в Восточной Европе.

В свою очередь, Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным с "позиции силы". Он добавил, что Киев прежде всего рассчитывает на американскую поддержку в ходе украинского конфликта.

