Президент ФРГ Штайнмайер призвал лидеров ЕС не вести себя как олени

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал лидеров европейских стран не вести себя как олени. Об этом он заявил, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Европейские лидеры не должны вести себя как олени, попавшие в свет фар", – приводит РИА Новости слова Штайнмайера.

По его мнению, западные страны являются субъектами международного процесса, которые сами в состоянии разрешить существующий кризис и не должны быть "парализованы леденящим страхом".

Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля. В ходе мероприятия высокопоставленные государственные деятели разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, включая украинский и ближневосточный конфликты.

Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Мюнхене заявил, что цель США – достижение устойчивого мира на Украине. Он уточнил, что Штаты хотят достичь прочного мира, а не такого, который через пару лет приведет к конфликту в Восточной Европе.

Представителей МИД РФ и других российских официальных структур не будет на Мюнхенской конференции, так как Россию на нее не приглашали. В ведомстве напомнили, что российские официальные лица уже на протяжении определенного времени не приглашаются на подобные мероприятия.