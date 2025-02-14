МИД заявил, что Россию не приглашали на Мюнхенскую конференцию

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Представителей МИД и других российских официальных структур не будет на Мюнхенской конференции по безопасности, которая началась 14 февраля, так как Россию на нее не приглашали. заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что российские официальные лица уже на протяжении определенного времени не приглашаются на подобные мероприятия.

"Это решение было принято уже несколько лет назад. Это политизированное решение, это странное решение", – цитирует Захарову ТАСС.

Ранее американский лидер Дональд Трамп анонсировал сразу две встречи представителей США, России и Украины по урегулированию конфликта. Одна из них, по его словам, должна была пройти на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Вторая же планируется на следующей неделе в Саудовской Аравии.

В Кремле подчеркивали, что нельзя говорить об украинском урегулировании без обсуждения безопасности России.