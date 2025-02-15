Медведев: Европа "проглотит с ненавистью" критику вице-президента США Вэнса

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Европа "проглотит с ненавистью" критику вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса, которую он озвучил в ходе конференции в Мюнхене. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети ВКонтакте.

"Антироссийский шабаш в Мюнхене был в этот раз сильно встревожен совершенно провокационной речью вице-президента Вэнса <...> он взял – и жестко отчитал полностью потерявших себя в последние годы европейцев: ваша демократия слаба, ваши выборы – дрянь, ваши правила, нарушающие нормальную человеческую мораль, – дерьмо. Еще и свободы слова нет", – поделился зампред Совбеза РФ.

Медведев подчеркнул, что современная Европа является довольной слабой и малопривлекательной.

"Нынешняя Европа в границах ЕС – злобная немощная старуха, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу. Время такой Европы безвозвратно ушло", – заключил политик.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал блестящей речь вице-президента США Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он раскритиковал европейские страны за цензуру и отсутствие демократии.

Президент США также обратил внимание, что Вэнс в своей речи указал на проблему с иммиграцией в странах Европы. Трамп подтвердил слова Вэнса, заявив о росте преступности в ЕС.