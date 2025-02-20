В ГД внесен проект, упрощающий выбор фамилии при заключении брака

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Депутат Ксения Горячева внесла в Госдуму законопроект об упрощении выбора фамилии при заключении брака. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на копию документа.

Включение в Семейный кодекс России поправки позволит более эффективно регулировать вопросы, связанные с заключением брака, и уменьшит нагрузку на органы записи актов гражданского состояния, считает парламентарий.

В рамках инициативы рассматривается возможность для супругов выбрать двойную фамилию одним или обоими супругами.

"Таким образом, к примеру, в случае вступления в брак Андрея Антонова и Анны Кисилевой супруг сможет сохранить свою фамилию неизменной, а супруга выбрать фамилию Кисилева-Антонова", – указано в пояснительной записке.

В соответствии с актуальной версией статьи 32 Семейного кодекса у супругов есть три варианта фамилии после вступления в брак: выбрать общую фамилию, взяв одну из них; сохранить добрачную фамилию; объединить фамилии.

Если супруги решат, что жена сохранит прежнюю, а муж добавит ее фамилию к своей, то мужчине нужно будет обратиться в ЗАГС в соответствии с установленным главой VII Федерального закона "Об актах гражданского состояния", подчеркнула Горячева.

Она обратила внимание, что нынешняя система регулирования создает трудности для супругов и органов ЗАГС, поскольку требует регистрации двух актов гражданского состояния.

Депутаты от ЛДПР между тем намерены внести в нижнюю палату парламента законопроект о введении выплат парам за долгий брак. Согласно документу, размер выплат будет составлять 30 тысяч рублей для супругов, проживших вместе 30 лет, 40 тысяч рублей – за 40 лет совместной жизни и так далее. Максимальная выплата будет достигать 70 тысяч рублей.

В свою очередь, глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство заинтересовано в популяризации явлений, способных продемонстрировать, насколько люди могут дорожить друг другом. При этом, по его словам, в некоторых субъектах и на ряде предприятий уже действуют способы поощрения для семей, которые провели вместе 50 и более лет.

