Михайлова: развод становится следствием манипуляции семейным статусом

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Развод часто становится следствием манипуляции семейным статусом. Такое мнение в разговоре с радио КП высказала советник гендиректора ВЦИОМ Елена Михайлова.

По словам эксперта, есть факты, когда люди продолжают жить вместе с супругом, но формально расторгают брак для получения какой-то выплаты.

"И это не очень хорошо, потому что мы не понимаем реальную ситуацию, реальную картину, кто реально нуждается в помощи и так далее. Конечно, мы не можем прийти в каждую семью и проверить, что у них происходит внутри, это семейная жизнь, это личное пространство и так далее", – пояснила Михайлова.

Она считает, что регуляция таких ситуаций выйдет на новый уровень, когда она перейдет в цифровой формат. И тогда гражданам не получится обманывать государство, потому что "мы будем видеть, кто, где, с кем, как проживает", добавила она.

Говоря о разводах, специалист уточнила, что в разных субъектах страны ситуация разная. Во многом это зависит от мер региональной поддержки, качества жизни, традиций и обычаев. Однако сейчас на уровне окружения человека уже не придается такого значения, заключен брак или нет, сказала Михайлова.

Она считает, что официальный брак – это некий статус, приобретаемый часто в других целях. Например, когда женщина беременна, когда надо зафиксировать факт рождения и другое.

Ранее Михайлова сообщала, что соотношение количества разводов и заключаемых браков достигло максимальных значений: 8 из 10 браков в РФ распадались по итогам первого полугодия. По ее информации, Россия вышла на третье место в мире по числу разводов. Для решения проблемы уменьшения значимости института официального брака и семьи в стране запущен проект "Семья", уточнила она.