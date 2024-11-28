Депутат Антропенко: консультация психолога может помочь сохранить семью

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Консультация психолога может быть эффективной мерой по сохранению семьи, если супруги, имеющие несовершеннолетнего ребенка, решили развестись. Такое мнение в эфире радио КП озвучил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

Парламентарий отметил, что около 15% разводящихся называют в качестве причины отсутствие взаимопонимания. Часто это молодые пары, принимающие решение эмоционально. Однако для детей развод родителей является большим стрессом, поэтому таким супругам важно оказать социальную помощь, объяснил депутат.

Ранее законопроект об обязательной консультации психолога при разводе внесли в нижнюю палату парламента. Согласно инициативе, суды могут законодательно принять меры к примирению мужа и жены при расторжении брака. Срок для процедуры примирения супругов может составить до трех месяцев.