Адвокат Данильченко: для расторжения брака необходимо обратиться в ЗАГС или суд

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Для начала бракоразводного процесса необходимо подать заявление в ЗАГС или суд, рассказала адвокат Виктория Данильченко. Об этом сообщает News.ru.

Поданного заявления в ЗАГС будет достаточно, если у супругов нет общих детей и они оба хотят развестись, уточнила эксперт. В таком случае заявление можно подать через МФЦ или на портале "Госуслуги".

"Если же у супругов имеются общие несовершеннолетние дети или один из супругов не согласен с расторжением брака либо, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в ЗАГСе, необходимо оформлять процесс расторжения брака через суд", – добавила она.

Также желающим расторгнуть брак необходимо будет заплатить госпошлину, отметила Данильченко.

Если же процедура развода будет проходить через суд, супругам нужно будет рассказать о своих разногласиях. К пакету документов для суда необходимо будет приложить оригинал свидетельства о заключении брака. После судебных заседаний они получат решение инстанции, с которым уже можно обращаться в ЗАГС для получения свидетельства о разводе, резюмировала специалист.

Ранее Верховный суд России обращал внимание на равенство матери и отца при определении места жительства детей после развода. Так, в обзоре судебной практики подчеркивалось, что безусловного основания оставлять ребенка матери нет.

При этом определение места жительства ребенка не подразумевает запрет на полноценное общение с ним другого родителя. Он может продолжать принимать участие в его воспитании без каких-либо ограничений.

