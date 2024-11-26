В ГД внесен проект об обязательной консультации психолога при разводе супругов с детьми

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Депутаты ГД внесли законопроект об обязательной консультации психолога при разводе супружеской пары с детьми. Текст проекта опубликован в думской электронной базе.

Так, суды могут законодательно обязать при расторжении брака, при наличии взаимного согласия мужа и жены, которые имеют общих несовершеннолетних детей, применять меры к их примирению. Срок для процедуры примирения супругов может составить до 3 месяцев.

В настоящее время суды расторгают браки без выявления мотивов людей. Также депутаты предложили применять схожие меры при отсутствии согласия одного из супругов.

"Расторжение брака супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей, значительно ухудшает условия жизнедеятельности самих супругов и их несовершеннолетних детей, что является основанием для оказания им социально-психологических услуг", – говорится в пояснительной записке.

Ранее в РПЦ заявили, что разводы в России должны стать не обыденностью, а трагедией. Это необходимо для перемещения в парадигму традиционных ценностей, уточняли там. При этом мужчины должны нести ответственность за создание семьи, а не увлекаться кратковременными связями, в том числе служебными романами.

