РПЦ призвала мужчин не заводить служебные романы

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Мужчины должны нести ответственность за создание семьи, а не увлекаться кратковременными связями, в том числе служебными романами. Такое мнение выразил зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с "Газетой.ру".

Он отметил, что семейный статус для сотрудников и руководителей – социальная норма. Достойные кандидаты могут быть в категории мужчин, которые одиноки по причине развода или отсутствия семьи, однако это не должно становиться нормальным в обществе.

"Развод не должен быть обыденностью, каким он, увы, стал в нашем обществе. Если мы желаем переместиться в парадигму традиционных ценностей, то развод должен рассматриваться как трагедия", – подчеркнул Капшидзе.

Ранее психодраматист Ольга Малинина отметила, что порядка 40% работников хотя бы раз в жизни заводили служебный роман, некоторые такие отношения даже заканчиваются браком. В то же время у отношений на работе много подводных камней.

Однако отношения на рабочем месте нечасто выливаются во что-то большее: многие не могут разделять частную жизнь и рабочую. Конфликты в паре приводят к проблемам в коллективе. Еще сложнее ситуация, если один из влюбленных старше по должности. Тогда партнер может просто его использовать в своих карьерных целях.