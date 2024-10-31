Эксперт Просвирякова: сплетни на работе могут подорвать доверие коллег

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Сплетни, отказ от обратной связи и негативное отношение к изменениям являются вредными привычками, способными испортить карьеру. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на международного эксперта по психологической безопасности на рабочем месте Ирину Просвирякову.

По мнению эксперта, распространение сплетен может подорвать к вам доверие и создать враждебную атмосферу среди коллег. Чтобы избежать такой ситуации, эксперт рекомендует переключить внимание с обсуждения других людей на рабочие задачи. Другой вредной привычкой является отказ от обратной связи.

"Сотрудник, который не принимает конструктивную критику или включает защитную реакцию, часто не развивается и не учится на ошибках. Как правило, такое поведение проявляется в постоянном оправдании своих действий и нежелании признавать недочеты. Начните воспринимать обратную связь как шанс на рост, а не как нападение", – отметила Просвирякова.

Также мешать вашему развитию может негативное отношение к каким-либо изменениям, так как это может восприниматься окружающими как недостаток командного духа, поэтому, по словам специалиста, стоит заменить собственные негативные реакции на нейтральные.

"Например, вместо "мне это не нравится" скажите "я пока не знаком с этим, но готов попробовать". Попросите коллег или руководителя дать поддержку на первых этапах адаптации", – добавила эксперт.

Кроме того, испортить вашу карьеру может привычка недооценивать своих коллег, это может привести к конфликтам и снижению эффективности работы в команде, а также оттолкнуть от вас коллег. Чтобы избежать подобного, Просвирякова советует активное слушание – когда коллега предлагает идею, необходимо искренне понять ее преимущества.

Также вредны для вашей успешной работы прокрастинация вместе с игнорированием установленных сроков. По словам специалиста, помочь себе в такой ситуации можно, разбивая рабочие задачи на мелкие шаги и вознаграждая себя за выполненное дело.

Среди других привычек, которые могут потенциально навредить вам, – приписывание себе заслуг коллег или всей команды, игнорирование корпоративных стандартов и норм, а также постоянная критика и пессимизм.

Ранее стало известно, что 45% россиян сталкивались с абьюзом со стороны начальства. Это на 6% больше, чем полгода назад. В частности, 3 из 10 респондентов сталкивались со сверхурочной работой, непрофильными обязанностями, отказами в больничном, а также работой в выходные и праздники.

Кроме того, 35% россиян признались, что испытывали абьюз со стороны коллег. В частности, на 15% опрошенных оказывалось психологическое давление. Еще 11% рассказали, что стали жертвами сплетен, а 8% – унижений и публичной критики.