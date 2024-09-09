Эксперт Пожигайло: приоритет сохранения семьи гораздо выше, чем личные обиды

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Приоритет сохранения семьи гораздо выше, чем личные обиды, заявил первый зампредседателя комиссии по вопросам демографии, защиты семьи, традиционных ценностей Общественной палаты РФ Павел Пожигайло.

Такими словам он прокомментировал новый законопроект, предполагающий обязательную процедуру примирения перед разводом.

Пожигайло отметил, что тренд о свободе самовыражения в нынешнее время очень сильно работает над укреплением эгоцентризма человека, что, в свою очередь, ведет к увеличению раздражающих факторов, из-за которых начинаются конфликты.

"Поэтому, с моей точки зрения, у нас больше разводов и больше этих конфликтов. А совместные отношения, особенно в семье, они все-таки предполагают, что каждый из двоих где-то себя ограничивает", – заявил он в эфире радио "КП".

Пожигайло отметил, что даже в ситуации, где человек прав, он может не вступать в конфликт, понимая, что на кону стоит гораздо больше, особенно если речь идет о сохранении семьи.

Также он привел в пример "неделю тишины", когда женщина идет на аборт. Этот промежуток времени дает ей успокоиться и подумать, прежде чем делать что-то на эмоциях.

"Так же и здесь, если не сразу разводиться на эмоциях, а есть какое-то время подумать", – пояснил эксперт.

По его наблюдениям, часто проблемы у супругов возникают из-за материальных вопросов или измены.

"Я считаю, что приоритет сохранения семьи, если это не существенный конфликт, гораздо выше, чем огромное количество вот этих личных обид", – заявил Пожигайло.

Эксперт добавил, что в новом законе должен быть рассмотрен весь комплекс вопросов – от погашения конфликта и сохранения семьи до разделения имущества, детей и маркировки алиментов, чтобы бывший супруг был уверен, что эти деньги идут ребенку.

"Конечно, это не панацея. Мы живем, к сожалению, в отсутствии идеологии, что хочу, то и ворочу, никаких ограничений моральных и нравственных нет. Мы говорим о традиционных ценностях, но традиционные ценности подразумевают ограничения", – заключил Пожигайло.

Новый законопроект внесли в Госдуму 9 сентября. Согласно инициативе, пару, которая хочет развестись, обяжут пройти консультации семейного психолога, если у них есть несовершеннолетние дети или один супруг против расторжения брака. Проектом вводится обязанность суда применить примирительные меры, а также вводится аналогичное регулирование в отношении других дел, связанных с разводом в суде.

Кроме того, с 2025 года в России увеличатся госпошлины за разные юридически значимые действия. Так, выплаты за расторжение брака, если у супругов нет общих детей и они разводятся при взаимном согласии, вырастут с 650 до 5 000 рублей.