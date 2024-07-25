Омбудсмен Татарстана Волынец назвала пропагандой разводов слова о несчастье из-за брака

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Уполномоченной по правам ребенка Татарстана Ириной Волынец пояснила, что является пропагандой разводов, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По ее словам, если человек говорит, что после развода стал жить лучше и объясняет, что произошло, то это не пропаганда. Пропагандой же будет, если он будет огульно обвинять брак и семью в том, что он был несчастным только из-за штампа в паспорте.

Волынец считает, что одними запретами ситуацию не решить, поэтому, по ее мнению, государство должно поддерживать семьи.

Ранее Волынец предложила Госдуме законодательно запретить пропаганду разводов и одиночества в РФ. Она указала, что сейчас в обществе наблюдается тенденция к пропаганде одиночества и отказа от традиционных семейных ценностей. Это, по ее мнению, опасно для детей, у которых формируется свой взгляд на мир и семью в раннем возрасте.

Согласно тексту документа, в РФ число родившихся детей с начала 2024 года уменьшилось на 2,1%, а количество разводов на 3,5% превышает число заключенных браков.

Волынец считает предложение важным шагом для улучшения социальной ситуации в России. Она отметила, что в законопроект можно также включить запрет на рекламу и публичные кампании, указывающие на преимущества развода или одиночества, а также создание спецпрограмм, направленных на укрепление семейных отношений.