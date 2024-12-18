ВЦИОМ: 8 из 10 браков в РФ по итогам первой половины 2024 года распадались

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Соотношение числа разводов и заключаемых браков достигло максимальных показателей, восемь из десяти браков в России распадались по итогам первой половины текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника генерального директора ВЦИОМ Елену Михайлову.

"Страна вышла на третье место в мире по числу разводов", – отметила эксперт.

По ее словам, чтобы решить проблему уменьшения значимости института официального брака и семьи в России, запущен проект "Семья". Его формат оказался новым для системы государственного управления, так как его основным направлением является развитие социального института, а не экономики или соцсферы.

Михайлова добавила, что позитивно повлиять на сложившуюся ситуацию также смогут и смежные национальные проекты, вроде "Продолжительной и активной жизни" и "Молодежи".

Ранее сообщалось, что в России может появиться обязательная примирительная процедура при разводе. Инициатива обсуждается в рамках реализации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения и укрепления традиционных ценностей. Предполагается, что в ходе примирительной процедуры супруги также смогут договориться о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов.