ВЦИОМ: 8 из 10 браков в РФ по итогам первой половины 2024 года распадались

18 декабря, 15:16Общество
Фото: depositphotos/undrey
Соотношение числа разводов и заключаемых браков достигло максимальных показателей, восемь из десяти браков в России распадались по итогам первой половины текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника генерального директора ВЦИОМ Елену Михайлову.
"Страна вышла на третье место в мире по числу разводов", – отметила эксперт.
По ее словам, чтобы решить проблему уменьшения значимости института официального брака и семьи в России, запущен проект "Семья". Его формат оказался новым для системы государственного управления, так как его основным направлением является развитие социального института, а не экономики или соцсферы.
Михайлова добавила, что позитивно повлиять на сложившуюся ситуацию также смогут и смежные национальные проекты, вроде "Продолжительной и активной жизни" и "Молодежи".
Ранее сообщалось, что в России может появиться обязательная примирительная процедура при разводе. Инициатива обсуждается в рамках реализации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения и укрепления традиционных ценностей. Предполагается, что в ходе примирительной процедуры супруги также смогут договориться о будущем местожительстве детей, разделе имущества и взыскании алиментов.