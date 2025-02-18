Глава Минтруда Котяков назвал хорошей инициативу о выплатах за долгий брак

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Минтруд России ориентируется на ценностную работу, направленную на популяризацию семейных ценностей. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков, прокомментировав таким образом инициативу о введении выплаты за долгий брак.

"Эта инициатива хорошая, чтобы поддерживать семьи, которые сквозь года пронесли свою любовь, но мы больше ориентированы на поддержку посредством наших номинаций "Семья года", вопросы, связанные с династийными традициями в семье", – цитирует его ТАСС.

Котяков подчеркнул, что ведомство заинтересовано в популяризации явлений, способных продемонстрировать, насколько люди могут дорожить друг другом. При этом, по его словам, в некоторых субъектах и на ряде предприятий уже действуют способы поощрения для семей, которые провели вместе 50 и более лет.

С инициативой о введении таких выплат на федеральном уровне выступили ранее депутаты Госдумы от ЛДПР. Они намерены внести в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект.

Согласно документу, размер выплат будет составлять 30 тысяч рублей для супругов, проживших вместе 30 лет, 40 тысяч рублей – за 40 лет совместной жизни и так далее. Максимальная выплата будет достигать 70 тысяч рублей.

