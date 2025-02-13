Москвичи смогут зарегистрировать брак на катках 25 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве начался прием заявлений на регистрацию брака на катках в красивую дату – 25 февраля 2025 года. Об этом сообщается в телеграм-канале управления Записи актов гражданского состояния (ЗАГС) города.

"В красивую дату, 25.02.2025, четыре пары смогут обменяться кольцами на льду. Выездные церемонии пройдут на катке ВДНХ и впервые на катке Дворца пионеров на Воробьевых горах", – отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Всего в этот день поженятся около 150 пар. По словам Раковой, столичные свадьбы уже вышли за пределы дворцов. В рамках проекта "Новые адреса счастья" молодожены могут зарегистрировать свой брак на более чем 30 площадках.

Ранее ЗАГСы открыли прием заявлений на бракосочетания в День России, 12 июня. Молодожены смогут закрепить брак на выездных площадках проекта "Новые адреса счастья".

Регистрации будут проводить Дворцы бракосочетания № 1, № 4, Таганский, Шипиловский и Южное Бутово. Также молодожены могут провести церемонии в усадьбах Зубовых и Васильчиковых, гостинице "Националь", особняке Спиридонова, "Якиманке-Холл" и Оперном доме музея-заповедника "Царицыно".

