Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на бракосочетания в День России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве ЗАГСы открыли прием заявлений на бракосочетания в День России, 12 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления ЗАГС столицы Светлану Уханеву.

"Столичные молодожены все чаще выбирают для торжества праздничные или красивые даты. Традиционно популярностью пользуется День России, который отмечают 12 июня", – рассказала начальник столичного управления ЗАГС.

Несмотря на то что День России является выходным днем, молодожены смогут закрепить брак на выездных площадках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". В настоящее время на площадках заняты 80% мест, подчеркнула Уханева.

На фоне высокой занятости площадок управление ЗАГС открыло 200 дополнительных столов в пяти московских Дворцах бракосочетания. 12 июня регистрации будут проводить Дворцы бракосочетания № 1, № 4, Таганский, Шипиловский и Южное Бутово.

Также молодожены могут провести церемонии в усадьбах Зубовых и Васильчиковых, гостинице "Националь", особняке Спиридонова, "Якиманке-Холл" и Оперном доме музея-заповедника "Царицыно".

Между тем в Москве свыше 800 пар поженились в первую красивую дату года – 25.01.2025. Уханева отмечала, что московские ЗАГСы в 2025 году приняли около 30 тысяч заявлений о заключении брака. Самым популярным местом стал Дворец бракосочетания № 4 – его выбрали 44 пары. На втором месте – Дворец бракосочетания Южное Бутово (42 пары), на третьем – Кутузовский Дворец бракосочетания (39 пар).