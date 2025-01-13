Около 150 пар поженились в январские праздники в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В январские праздники с 3-го по 8-е число 150 пар заключили брак в Москве, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, 2025 год с самого начала побил рекорд, так как дворцы бракосочетания впервые работали почти все праздничные дни. Причем самой популярной стала дата 4 января – в этот день 56 пар зарегистрировали свой брак, а в Рождество, 7 января, в столице было создано 45 новых семей.

"В новогодние праздники в столичных ЗАГСах царит сказочная атмосфера: фасады дворцов бракосочетания впервые оформлены световыми инсталляциями, а залы для торжественных регистраций украшают новогодние композиции, елки и тематические фотозоны", – цитирует вице-мэра Агентство "Москва".

Она также отметила, что больше всего церемоний прошло в Шипиловском и Кутузовском дворцах бракосочетания.

Горожане могут подать заявление на регистрацию брака на портале mos.ru. В сервисе им также доступен парам доступен специальный календарь, интерактивная карта с местами для бракосочетания и список площадок для выездной регистрации брака проекта "Новые адреса счастья".

Между тем москвичи все чаще начали отдавать предпочтение выездным площадкам для свадебных церемоний. Так, в 2024 году каждый пятый брак в столице заключили вне ЗАГСов.

При этом свыше 12 тысяч молодоженов стали участниками вышеуказанного проекта, который объединил 32 необычные площадки для свадебных церемоний. Например, московские пары получили возможность пожениться на футбольном стадионе или колесе обозрения, а также в "Москвариуме", на Останкинской телебашне, станции метро или в другом необычном месте.