В Москве начался прием заявлений на свадьбы в метро и на Северном речном вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Столичные ЗАГСы открыли прием заявок на регистрацию брака, которую проведут на Северном речном вокзале и станции метро "Маяковская" в следующем году. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра Москвы отметила, что вышеназванные площадки пользуются большой популярностью среди граждан, поэтому количество дат для бракосочетаний было увеличено. Кроме того, она указала на то, что в 2025 году торжественные регистрации на станции "Маяковская" станут доступнее на 30%.

"Также мы решили добавить больше дат для церемоний на Северном речном вокзале в мае и июне, когда вечерние регистрации украсят великолепные краски заката", – передает слова Раковой Агентство "Москва".

Торжественная регистрации брака на "Маяковской" осуществляется уже на протяжении трех лет. Церемонии проводятся в период с 02:00 до 04:00, чтобы не мешать пассажирам.

Для новобрачных в Москве открыты двери десяти дворцов бракосочетания, два из которых работают ежедневно, а Грибоедовский ЗАГС с июня по сентябрь – круглосуточно. Как рассказал Сергей Собянин, в помещениях, где проходят церемонии бракосочетания, регулярно проводится обновление.

Между тем с 2019 года в рамках проекта "Новые адреса счастья" стали доступны выездные регистрации. Они проводятся бесплатно и проходят в самых живописных и необычных местах столицы. Всего доступно более 30 локаций. В 2024 году свадьбы проходили в необычных местах: на футбольном стадионе во время матча, на сцене театра "Геликон-Опера", под водой в "Москвариуме" и на выставке "Россия".

