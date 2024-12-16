Ракова: в 2024 году в Москве заключили более 80 тыс браков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С начала 2024 года в столице поженились более 80 тысяч пар, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу Москва 24.

Вице-мэр отметила, что молодоженов регистрируют не только во дворцах бракосочетания, но и на различных городских площадках, которые выбирают сами москвичи.

"Интересы и представления о свадьбе у всех разные, поэтому мы открыли 32 выездные площадки для регистрации брака. В основном это особняки, но есть также необычные места – смотровая площадка "Москва-Сити", "Москвариум", спортивный стадион и колесо обозрения", – напомнила Ракова.

В декабре прошлого года на портале mos.ru запустили сервис "Наша свадьба", на котором можно выбрать площадки для торжественной регистрации брака по индивидуальным параметрам. Только за лето москвичи воспользовались сервисом уже более 220 тысяч раз.

Для сортировки площадок пользователям доступны такие фильтры, как дата, ближайшая станция метро, округ, тип, вид места регистрации, стиль интерьера, особенности и дополнительные параметры. Каждая площадка имеет карточку с подробным ее описанием, информацией о подаче заявления и контактами.