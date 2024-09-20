Ракова: лето 2024 года побило рекорд по количеству зарегистрированных браков в Москве

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Август стал самым популярным месяцем для свадеб в Москве за последние 10 лет. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, свадебный сезон 2024 года побил рекорд по количеству зарегистрированных браков с 2018 года – летом в столице поженились более 34 тысяч пар. При этом в августе было зарегистрировано почти 13 тысяч новых семей.

"Для нас важно сделать самый значимый день для молодоженов запоминающимся, именно поэтому город открывает новые и необычные площадки для регистрации брака. Пятая часть пар выбрали для бракосочетания именно площадки проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья", – передает Агентство "Москва" слова Раковой.

Она также рассказала о результатах опроса, проведенного в столичных дворцах бракосочетания. Выяснилось, что 70% молодоженов выбрали камерную свадьбу с небольшим количеством гостей, а 50% пар чтят свадебные традиции. В вопросах дресс-кода свыше 30% отдают предпочтение классике.

В свою очередь, в пресс-службе комплекса соцразвития уточнили, что самой популярной площадкой стал особняк Спиридонова, который выбрали 740 пар. В особняке "Роял" зарегистрировали 705 новых семей, а в Оперном доме в музее-заповеднике "Царицыно" прошло 564 торжественные церемонии.

В пресс-службе также отметили, что чаще всего пары тратят на свадьбу от 100 до 300 тысяч рублей. Больше 1 миллиона рублей готовы были потратить всего 12,4% москвичей.

Между тем москвичи воспользовались сервисом "Наша свадьба" более 220 тысяч раз. Сервис работает с декабря прошлого года и позволяет выбирать площадки для торжественной регистрации брака по индивидуальным параметрам. Для сортировки площадок пользователям доступны такие фильтры, как дата, ближайшая станция метро, округ, тип, вид места регистрации, стиль интерьера, особенности и дополнительные параметры. Каждая площадка имеет карточку с подробным ее описанием, информацией о подаче заявления и контактами.