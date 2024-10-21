ЗАГСы Москвы увеличат количество дат для свадеб в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году столичные молодожены смогут заключить брак в новогодние праздники. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Агентство "Москва".

По ее словам, ЗАГСы города будут принимать пары с 3 по 8 января включительно. Прием заявлений уже открыт.

"С каждым новым сезоном все больше молодоженов выбирают новогодние праздники для своей свадьбы, именно поэтому мы пересмотрели график работы дворцов бракосочетания и увеличили количество доступных дат в этот период. Это даст возможность парам легче спланировать свое событие, добавив в него атмосферу праздника и волшебства", – сказала Ракова.

Она рассказала, что подать заявление можно и в электронном формате, и лично на приеме в пяти дворцах бракосочетания. Зарегистрировать свои отношения в праздничной атмосфере смогут свыше 250 пар.

Ранее на станции столичного метро "Маяковская" открылся осенний свадебный сезон. Сотрудники ЗАГСов провели церемонии в ночь на 29 сентября. Перед торжеством станцию украсили свадебной аркой. После церемонии молодожены провели фотосессии в "Номерном" поезде и в составе "Москва-2024".

Всего за минувшее лето в столице связали себя узами брака свыше 34 тысяч пар. Горожане женились на станциях метро, телебашне, канатной дороге и даже в самолете во время рейса.