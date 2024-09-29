Осенний свадебный сезон стартовал на станции метро "Маяковская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Осенний свадебный сезон открылся на станции метро "Маяковская" в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Сотрудники ЗАГСов провели церемонии в ночь с 28 на 29 сентября. Перед торжеством платформу станции украсили свадебной аркой.

"В рамках проекта Сергея Собянина "Новые адреса счастья" мы предоставляем площадки Московского транспорта для проведения свадебных торжеств. Церемонии бракосочетания в метрополитене проходят в ночное время, чтобы не мешать пассажирам", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

После церемонии молодожены провели фотосессии в "Номерном" поезде и в современном составе "Москва-2024".

"Проект мэра Москвы "Новые адреса счастья" дает влюбленным возможность сделать самый важный день в своей жизни поистине запоминающимся. Сегодня каждая пятая пара в Москве выбирает площадку для выездной регистрации брака, одна из самых популярных – станция "Маяковская", – рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.

С начала этого года здесь связали себя узами брака 20 пар.

Между тем август стал самым популярным месяцем для свадеб в Москве за последние 10 лет. Свадебный сезон 2024 года побил рекорд по количеству зарегистрированных браков с 2018 года – летом в столице поженились более 34 тысяч пар. При этом в августе было зарегистрировано почти 13 тысяч новых семей.

